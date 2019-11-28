Son Dakika Haberleri: Şehit askerin Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi
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Şehit askerin Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi

6 saat önce

Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un şehadet haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehit askerin Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi, System.String[]

Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un şehadet haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki ailesine ulaştı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, şehidin babası Ünel Çabuk'a oğlunun şehadet haberini, boyacılık yaptığı Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak'ta iletti.

Daha sonra şehidin Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki babaevine giden Gürçam ve yetkililer, burada aileyle de bir araya geldi.

Şehit Çabuk'un babaevine, belediye ekiplerince Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Geçen yıl göreve başlayan Çabuk'un bekar olduğu öğrenildi.

Aileye komşuları ve yakınları taziye dileklerini iletti.

Şehidin cenazesinin, yarın cuma namazının ardından Kozan Mezarlığındaki törenin ardından defnedileceği belirtildi.

Piyade, Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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