Şehit askerin hiç göremediği kızına önceden aldığı oyuncak doğum günü hediyesi oldu - Son Dakika

Şehit askerin hiç göremediği kızına önceden aldığı oyuncak doğum günü hediyesi oldu

25.11.2020 11:09
Şehit askerin hiç göremediği kızına önceden aldığı oyuncak doğum günü hediyesi oldu, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyın infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın şehadetinden önce aldığı oyuncak bebek, hiç görmediği kızına ilk doğum günü hediyesi oldu.

Mardin'in Ömerli ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyın infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın şehadetinden önce aldığı oyuncak bebek, hiç görmediği kızına ilk doğum günü hediyesi oldu.

Ömerli'de 4 Eylül 2019 günü gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit oldu.

Eşinin cenaze törenine 7 aylık hamileyken, üniformasını giyerek katılan Fatma Acar, 2,5 ay sonra dünyaya gelen bebeğine şehidin isteği üzerine "İkranur" adını verdi.

Acar bir yaşını dolduran kızı İkranur ile doğum gününde eşinin mezarını ziyaret etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette İkranur babasının kabrindeki fotoğrafı öptü.

Evlerinde de kızı için doğum günü kutlaması yapan Acar, İkranur'a babasının şehit olmadan önce aldığı oyuncak bebeği hediye etti.

Bu özel günlerinde Acar ailesini yalnız bırakmayan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, İkranur için yaptırdığı pastayı getirdi.

"O bana şehidimin emaneti"

Kızının ilk doğum gününü buruk kutlayan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada şehit eşinin kızını hiç göremediğini söyledi.

Eşini kaybettiğimde 7 aylık hamile olduğunu dile getiren Acar, "Eşim şehit olmadan önce kızımızın adını İkranur koymak istiyordu. Ben de onunu emanetine İkranur adını verdim. Bugün 1 yaşında ve doğum günü. Eşimin şu an kızımı gördüğüne eminim." dedi.

Acar buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek, "Babası olsaydı içimizdeki bu burukluk olmayacaktı. Hiçbir zaman babasının şefkatini veremem ama o bana şehidimin emaneti. En güzel emanet ve benim için çok değerli. İkranur demek Mehmet demek." ifadelerini kullandı.

Eşinin çocukları çok sevdiğini ve hep çocukları düşündüğünü anlatan Acar, baba olacağını öğrenince gözlerini içinin güldüğünü, kızına daha doğmadan oyuncaklar aldığını belirtti.

"Ona hem anne hem baba olacağım"

"Şehit düşmeden önce eşim kızımıza bir bebek almıştı. Bebeğin saçlarını bile kendi örmüştü. Bu bebeği babasının doğum günü hediyesi olarak verdim. Ona hem anne hem baba olacağım." diyen Acar, eşinin şehit olmadan 3 gün önce aldığı çıngırağın da kızına doğum günü hediyesi olduğunu, ona her sene babasından bir hediye vereceğini aktardı.

Acar, her mezarlık ziyaretinde kızının eşinin kabrindeki fotoğrafı öptüğünü, babasını fotoğrafından tanıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kızının doğum gününü ilk önce babasıyla kutlamak istedik. Şehit olmasaydı da ilk babasıyla kutlayacaktık. Babasını öptü, babasının mezarından çiçek aldı. Mehmet'imin kokusu var çiçeklerinde. Bugünü buruk geçirdik ama şehit eşi olmak gurur verici. Kızım da ileride şehit kızı olmanın ne kadar gurur verici olduğunu anlayacak."

"İkranur 83 milyonun evladı"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Kandemir de şehidin emaneti olan kızını ilk yaş gününde yalnız bırakmak istemediklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kalabalık bir doğum günü partisi düzenleyemediklerini aktaran Kandemir, İkranur'a yeni yaşının sağlık, huzur ve şans getirmesi temennisinde bulundu.

Kandemir, "İkranur şehidimizin bütün Türkiye'ye emaneti. Emanetimize sahip çıkacağız. İkranur yalnız değil, 83 milyonun evladı. Bugün de şehidimizin emanetlerinin yanındayız." diye konuştu.

Oyuncak, Ömerli, Doğum, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit askerin hiç göremediği kızına önceden aldığı oyuncak doğum günü hediyesi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres sordu, şahit olduklarına isyan etti Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
11:04
Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı         
10:41
Güne düşüşle başlayan dolar 7,94'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,94'ten işlem görüyor         
10:33
CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı         
10:25
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 11:37:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit askerin hiç göremediği kızına önceden aldığı oyuncak doğum günü hediyesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei