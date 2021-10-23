Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak - Son Dakika

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu (26) dün son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli kırsalında sürdürülen Eren-7 Operasyonu'nda çıkan çatışmada yaralanan Tortumlu, silah arkadaşlarınca helikopterle bölgeden alınmış, Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılmıştı. Tortumlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Çıkan çatışmada Tortumlu'yu şehit eden ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kurtay Şerzan" kod adlı Hayrettin Güneş ile bir terörist daha ölü ele geçirilmişti.

CENAZE TÖRENİNE 7 AYLIK KIZI DA KATILDI

Şehit Tortumlu'nun cenazesi dün babaevine getirildi. Burada helallik alınması sonrası şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Yıldırım kıldırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve şehidin babası Süleyman Tortumlu, tabutun taşınmasına yardımcı oldu. Baba Tortumlu, Bakan Soylu'ya "İyi ki şehit babası olmuşum, gururluyum" dedi. Törene, şehidin eşi Eda, yedi aylık kızı İkra Deren, annesi Erengül, erkek kardeşi Murat, kız kardeşleri Miray ve Serpil'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, ilçe belediye başkanları, polis ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin kızı İkra Deren'i, bir kadın asker kucağında taşıdı. Şehidin cenazesi Karagöbek Mahallesi'nde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tortumlu'nun ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

BAKAN KOCA TALİMAT VERDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma Komando Uzman Çavuş Tortumlu'yu yaralı haldeyken getiren helikopterin indiği alanda ambulans ve sağlık ekibinin hazır bulundurulmadığını, Tortumlu'nun hastaneye silah arkadaşları tarafından taşındığını ortaya koyan görüntüler, ihmal iddiasını gündeme getirdi. Kamuoyunda büyük tepki çeken tabloyu yansıtan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından "ihmalle" suçlanan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Çimen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındı. Yine Bakan Koca'nın talimatıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"CANIMIZ, ŞEHİDİMİZİN CANINDAN DAHA KIYMETLİ DEĞİLDİR"

Çimen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değil makamımız, ne canımız ne kanımız şehidimizin canından daha kıymetli değildir" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜLERE YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

"Adalet er ya da geç tecelli edecektir" diyen Çimen, "Orhan Çimen vatanseverdir, vatan haini değildir" vurgulamasını yaptı. Tortumlu'nun yaralı bir şekilde hastaneye taşınmasınailişkin görüntüler hakkında da yayın yasağı getirildi.