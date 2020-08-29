Şehit askerler için tören - Son Dakika

Şehitlerin naaşının tören alanına getirilmesi
Cenaze mangasının şehit naaşlarını katafalka koyması
Şehitler için saygı duruşunda bulunulması
Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması
Şehitler için dua edilmesi
Şehit cenazelerinin uçağa taşınması ERZURUM - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit düşen piyade uzman çavuşlar İdris Şahin ile Ceyhun Arslantürk için Erzurum'da tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 21:07 - Kaynak: AA
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