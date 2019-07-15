Son Dakika Haberleri: Şehit askerler memleketlerine uğurlandı
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Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

8 saat önce

Şehit askerler memleketlerine uğurlandıHAKKARİ - Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 askerimiz şehit düştü.

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı
HAKKARİ - Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 askerimiz şehit düştü.
Hakkari'de yapılan törenden sonra şehit askerlerin naaşları Helikopterle Yüksekova'ya getirildi.
Helikopterlerle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na naaşları getirilen Şehit J.Tğm Alim Keskin, Şehit J.Uzm.Çvş S.Yasin Ağır, Şehit J.Asb.Üçvş Cengiz Tokur için tören düzenlendi.
İlçe müftüsü Şakir Şahin'in dua okumasıyla şehitler memleketlerine uğurlandı.
Törene, Yüksekova Tümen Komutanı Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, asker ve polis erkanı katıldı.
Şehit askerler memleketlerine uğurlandı
Jandarma, Hakkari, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
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