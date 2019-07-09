Son Dakika Haberleri: Şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı

1 saat önce

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.

Hakkari, Güncel
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.
Şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına götürülen şehitlerin cenazeleri buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa bırakıldı.
Şehit Kargın'ın naaşı Muğla'ya, şehit Mertoğlu'nun naaşı da Burdur'a uğurlandı.
Törene Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 askerimiz şehit, bir askerimiz yaralı Eski hocası, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'i öve öve bitiremedi Son Dakika! Hamile kadının aracına saldıran maganda kardeşler için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 21:44:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]