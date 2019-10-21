Son Dakika Haberleri: Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

1 saat önce

Gaziantep'te tedavi gördükleri hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci ile Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Gaziantep'te tedavi gördükleri hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci ile Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Suriye'de, Barış Pınarı Harekatı alanına teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu 16 Ekim'de yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun (29), tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde 11 Ekim'de teröristlerin havan saldırılarında yaralanan ve aynı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22) ile Umut Coşkun'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından tören için Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Törene, şehitlerin yakınları ve silah arkadaşları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ile İrfan Kaplan, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile kent protokolü katıldı.

Törende, Şahinbey Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu tarafından dua okundu.

Buradaki törenin ardından Meşeci'nin cenazesi memleketi Samsun, Coşkun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Gaziantep, Şahinbey, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü! Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:16:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]