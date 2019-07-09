Şehit askerlerin isimleri ve memleketleri belirlendi
1 saat önce
Hakkari'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Hakkari'de bir askeri araca PKK
'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerin Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (Muğla/Dalaman) ve Piyade
Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır (Burdur/Çeltikçi) olduğu öğrenildi. Şehit askerler için Hakkari'de tören yapılması beklenirken, yaralı askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HAKKARİ
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