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Şehitlerin isimleri ve memleketleri belirlendi

1 saat önce

Şehit askerlerin isimleri ve memleketleri belirlendiHAKKARİ - Hakkari'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.

Şehit askerlerin isimleri ve memleketleri belirlendi
HAKKARİ - Hakkari'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Hakkari'de bir askeri araca PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerin Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (Muğla/Dalaman) ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır (Burdur/Çeltikçi) olduğu öğrenildi. Şehit askerler için Hakkari'de tören yapılması beklenirken, yaralı askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şehitlerin isimleri ve memleketleri belirlendi
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:25 Kaynak: İHA
Hakkari, 3. Sayfa
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