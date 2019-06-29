Şehit Astsubay Adem Tunç, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib
kentinde rejim güçlerinin, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade
Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç
(28), Ağrı
'nın Tutak
ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk
köyünde yaşayan Şefika- Ömer Tunç
çiftinin 10 çocuğundan 9'uncusu olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un cenazesi dün askeri uçakla Ahmed-i Hani
Havalimanı'na getirildi. Şehit Tunç için bugün Tutak 15 Temmuz Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş
, Vali Vekili Hidayet Sarı, AK Parti
Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
, MHP İzmir
Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu
, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan
, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız
, şehidin yakınları ve yaklaşık bin kişi katıldı. İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından kıldırılan cenaze namazında sonrasında helallik istendi. Şehidin anne ve babası ile kardeşleri tören boyunca güçlükle ayakta durdu. Namaz sonrası omuzlara alınan şehit Tunç'un naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehidin fotoğrafını kardeşi Vefa Tunç taşıdı. Bekar olan Adem Tunç, Tutak'a 12 kilometre uzaklıktaki Aşağı Köşk köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
- Ağrı