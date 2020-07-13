Şehit Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika

Şehit Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin cenazesi Samsun'a getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin naaşı, memleketi Samsun'un Havza ilçesine getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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