Son dakika haber: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Şehit Tuncer'in (22) naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kocasinan ilçesindeki ağabeyinin evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Tuncer için Kırşehir'in Mucur ilçesi Medetsiz köyü meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Hacı Turan ile CHP milletvekili Metin İlhan ve vatandaşlar katıldı.

Tuncer'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Bekar olan şehidin anne ve babasının vefat ettiği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.