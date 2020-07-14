Şehit Astsubay Demirci, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Türkiye 'nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, önceki gün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci için memleketi Samsun'un Havza ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 2 yıldır görev yapan Şehit Demirci'nin cenazesi Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kevser Camii'ne getirildi.

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