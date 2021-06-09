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Son dakika haberleri... KARS TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN KOMUTAN, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... KARS TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN KOMUTAN, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

09.06.2021 11:55

Son dakika haber... KARS'ın Kağızman ilçesinde gittikleri keşif sonrası dönüş yolunda geçirdikleri kazada 3 sivil vatandaş ile birlikte yaşamını yitiren ve şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'ün(30) cenazesi düzenlenen törenle memleketi İzmir'e gönderildi.

KARS'ın Kağızman ilçesinde gittikleri keşif sonrası dönüş yolunda geçirdikleri kazada 3 sivil vatandaş ile birlikte yaşamını yitiren ve şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'ün(30) cenazesi düzenlenen törenle memleketi İzmir'e gönderildi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde meydana geldi. İçerisinde 3 sivil ve 2 askerin bulunduğu askeri araç, keşif dönüşünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel olay yerinde yaşamını yitirirken, Gülcihan Bozyel, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk ile bir uzman çavuş yaralandı. Yaralanan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk kaldırıldığı Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde şehit oldu. Kazada hayatını kaybeden Metin Avunca'nın nisanlısı Gülcihan Bozyel de Kağızman Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.    Trafik kazasında şehit düşen evli ve 1 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk için bugün saat 10.30'da Harakani Havalimanında bir tören düzenlendi. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'un öz geçmişinin okunduğu törende Kars Müftüsü Yusuf Eviş'in dua okudu. Şehit Öztürk'ün cenazesi askeri uçakla memleketi İzmir'e gönderildi.    Karagüney köyünde yaşayan amcaları Mehmet Bozyel ile aralarında miras kalan arazi nedeniyle davalık olan hukuk fakültesi öğrencisi Eyüp Bozyel ile ablası Gülcihan Bozyel'in cenazeleri de öğlen namazında sonra Kars merkezde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kazada hayatını kaybeden avukat Metin Avunca dün saat 21.00'de ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.


Son dakika haberleri... KARS TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN KOMUTAN, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri... KARS TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN KOMUTAN, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri... KARS TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN KOMUTAN, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri... KARS TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN KOMUTAN, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri... KARS TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN KOMUTAN, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri... KARS TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN KOMUTAN, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri... KARS TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN KOMUTAN, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri... KARS TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN KOMUTAN, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma, Astsubay, Çavuş, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KARS TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN KOMUTAN, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika


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