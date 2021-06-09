Son dakika haberleri... KARS TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN KOMUTAN, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika

KARS'ın Kağızman ilçesinde gittikleri keşif sonrası dönüş yolunda geçirdikleri kazada 3 sivil vatandaş ile birlikte yaşamını yitiren ve şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'ün(30) cenazesi düzenlenen törenle memleketi İzmir 'e gönderildi.

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