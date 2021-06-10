Üye Girişi
Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün Cenazesi İzmir'e Uğurlandı - Son Dakika

Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün Cenazesi İzmir'e Uğurlandı

10.06.2021 10:21
Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün Cenazesi İzmir'e Uğurlandı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinin Yukarıkaragüney Köyü yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'ün cenazesi, Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katıldığı uğurlama töreniyle memleketi İzmir'e gönderildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinin Yukarıkaragüney Köyü yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'ün cenazesi, Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katıldığı uğurlama töreniyle memleketi İzmir'e gönderildi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk için Kars Harakani Havalimanında düzenlenen törene Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Tankçı Albay Dursun Bostan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, askeri erkan, kurum yöneticileri ve şehit Astsubay Öztürk'ün yakınları katıldı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua edildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak askeri uçağa konulduktan sonra memleketine uğurlandı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Kars'a gelen şehit yakınlarıyla bir süre görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk, keşif görevine giderken Kağızman ilçesinin Yukarıkaragüney Köyü yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuş, aynı araçta bulunan 1 avukat ve 2 sivil vatandaş hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan bir asker, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Astsubay, Jandarma, İzmir, Şehit, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün Cenazesi İzmir'e Uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi 10:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi Brezilya polisinin 18 yaşına giren 10:07 Brezilya polisinin 18 yaşına giren "azılı hırsız" için düzenlediği doğum günü partisi gündem oldu Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin oldu 09:59 Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin oldu
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 09:50 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım 09:37 Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı 09:10 Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı 08:50 Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Rusya'dan hırsızlık için geldiler, dünyaca ünlü markanın mağazasından 250 bin liralık çantayı çaldılar 08:37 Rusya'dan hırsızlık için geldiler, dünyaca ünlü markanın mağazasından 250 bin liralık çantayı çaldılar

Son Dakika Haberleri
10:33 Kanye West bombayı patlattı! Kim Kardashian'dan boşanmadan, Irina Shayk ile yakalandı
10:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
Kanye West bombayı patlattı! Kim Kardashian'dan boşanmadan, Irina Shayk ile yakalandı Kanye West bombayı patlattı! Kim Kardashian'dan boşanmadan, Irina Shayk ile yakalandı         
10:34
İtalya ile oynayacağımız karşılaşmayı büyük skandalların hakemi Makkelie yönetecek İtalya ile oynayacağımız karşılaşmayı büyük skandalların hakemi Makkelie yönetecek         
10:24
Sergen Yalçın ile yola devam! Çifte kupalı hoca ile tüm şartlarda anlaşmaya varıldı Sergen Yalçın ile yola devam! Çifte kupalı hoca ile tüm şartlarda anlaşmaya varıldı         
10:00
Dünyaca ünlü Türk markası Zeki Triko, son mağazasını da kapattı Dünyaca ünlü Türk markası Zeki Triko, son mağazasını da kapattı         
09:55
Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
09:50
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu         
08:39
Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu         
07:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti         
23:40
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım         
21:23
Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı         
20:37
İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı         
19:05
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 10:37:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün Cenazesi İzmir'e Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement