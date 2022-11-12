Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen videosu, arkadaşları tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: AA

Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Astsubay Emre Sevinç'in zeybek oynarken çekilen görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika

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