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Şehit Astsubay Ercan Sanca, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın (30) cenazesi, memleketi Adana'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Astsubay Ercan Sanca, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın (30) cenazesi, memleketi Adana'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çukurca'nın Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde düzenlenen 'Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34' operasyonunda dün akşam PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından öğle saatlerinde hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Şehidin cenazesi yetkililer ve ailesi tarafından karşılandı.
Bekar olan ve 10 kardeşten 6'ncısı olduğu öğrenilen Şehit Ercan Sanca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için Seyhan ilçesine bağlı  Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra şehidin naaşı Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile şehidin babası Muharrem Sanca, annesi Makbule Sanca, kardeşleri, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende şehidin annesi Makbule Sanca güçlükle ayakta durabildi, kız kardeşleri de uzun süre gözyaşı döktü.
Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:34 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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