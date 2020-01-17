ŞEHİT ASTSUBAY ESMA ÇEVİK'İN ADI PARKTA YAŞAYACAK - Son Dakika

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ŞEHİT ASTSUBAY ESMA ÇEVİK'İN ADI PARKTA YAŞAYACAK
6 saat önce
Kubilay ÖZEV / İSTANBUL DHABayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:24 Kaynak: DHA
Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL DHA
Bayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.
Parkın açılış törenine, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner
, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu
, şehit Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, silah arkadaşları ve birçok vatandaş katıldı.
Görüntü Dökümü:
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Açılıştan detaylar
Yapılan konuşmalar
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