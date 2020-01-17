Son Dakika › Güncel › Şehit astsubay esma çevik'in adı parkta yaşayacak - Son Dakika
Şehit astsubay esma çevik'in adı parkta yaşayacak
6 saat önce
Kubilay ÖZEV İSTANBUL DHABayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:32 Kaynak: DHA
Kubilay ÖZEV İSTANBUL DHA
Bayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.
Parkın açılış törenine, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, silah arkadaşları ve birçok vatandaş katıldı.
Son Dakika Şehit Babası hurdalardan mini kamyonet yaptı HDP'li Kubilay, Gelecek Partisi'ne tepki gösterdi Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Bayrampaşa'da palalı saldırgan dehşeti! Bacağından vurularak yakalandı