Şehit Astsubay Esma Çevik'in adı parkta yaşayacak - Son Dakika

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Şehit Astsubay Esma Çevik'in adı parkta yaşayacak
6 saat önce
Bayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.
Bayrampaşa Altıntepe Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:32 Kaynak: DHA
Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şırnak
'ın İdil
kırsalında PKK
'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.
Parkın açılış törenine, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, silah arkadaşları ve birçok vatandaş katıldı.
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