Şehit Astsubay Esma Çevik'in adı parkta yaşayacak - Son Dakika
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Şehit Astsubay Esma Çevik'in adı parkta yaşayacak

6 saat önce

Bayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.

Şehit Astsubay Esma Çevik'in adı parkta yaşayacak, System.String[]
Bayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ismi verildi.

Parkın açılış törenine, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, silah arkadaşları ve birçok vatandaş katıldı.


- İstanbul
Bayrampaşa, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:32 Kaynak: DHA
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