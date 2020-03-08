Şehit Astsubay Esma Çevik'in ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Genel Şehit Astsubay Esma Çevik'in ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika

Şehit Astsubay Esma Çevik'in ailesine anlamlı ziyaret

6 saat önce

Şehit Astsubay Esma Çevik'in ailesine anlamlı ziyaret İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın'ı ziyaret etti.

Şehit Astsubay Esma Çevik'in ailesine anlamlı ziyaret

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın'ı ziyaret etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit ve gazi ailelerini unutmadı. Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi. Şehidin annesine İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Köroğlu tarafından, şehidin kardeşleri Esra ve Elif'e de Bayrampaşa Kaymakamı Şenel ile Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından çiçek takdim edildi. Ayrıca şehidin ailesine şehadet belgesi ile hizmet şildi takdim edildi. Şehidin evinde ve Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında Esra Çevik'in ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edilerek, kabri çiçeklerle donatıldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner, Bayrampaşa halkı adına anlamlı ziyaret ve şehidin ailesine sahip çıkma anlamında gösterilen hassasiyet dolayısıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti. Tuğgeneral Köroğlu da Bayrampaşa Kaymakamı Şenel ve Belediye Başkanı Aydıner'e şehidin ailesine gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şehidin hatırasına ve onun emaneti olan ailesine her daim sahip çıkılacağını vurguladı.

Şehit Astsubay Esma Çevik'in ailesine anlamlı ziyaret

Jandarma, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:08 Kaynak: İHA
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