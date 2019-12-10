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Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi
7 saat önce
Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:57 Kaynak: AA
Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi. Şehit Çevik, ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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