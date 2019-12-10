Son Dakika Haberleri: Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi
Son Dakika Güncel Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi - Son Dakika

Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi

7 saat önce

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi. Şehit Çevik, ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi

Jandarma, Ataköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:57 Kaynak: AA
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