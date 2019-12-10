Son Dakika Haberleri: Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Bayrampaşa'daki evine getirildi
Son Dakika Güncel Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Bayrampaşa'daki evine getirildi - Son Dakika

Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Bayrampaşa'daki evine getirildi

6 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) naaşı helallik alınmak üzere Bayrampaşa'daki evine getirildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) naaşı helallik alınmak üzere Bayrampaşa'daki evine getirildi.

Orta Mahallesi Lale Sokak'a sirenler eşliğinde Türk bayrağına sarılı getirilen Çevik'in naaşı "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Allah-u Ekber" sloganlarıyla karşılandı.

Astsubay Çevik'in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları göz yaşı döktü.

Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı İmam Ahmet Özkarataşlıoğlu tarafından dua edilirken, çok sayıda vatandaş da göz yaşı içerisinde duaya eşlik etti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cemil Özdemir ve çok sayıda jandarma personelini de eşlik ederken, evin bulunduğu bina ve sokağa Türk bayrakları asıldığı görüldü.

Cenaze, Ataköy 5. Kısım camisinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Bayrampaşa'daki evine getirildi

Bayrampaşa, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi
69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:04:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Astsubay Esma Çevik'in cenazesi Bayrampaşa'daki evine getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]