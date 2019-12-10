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Şehit Astsubay Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Astsubay Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı (2)

Jandarma, Ataköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:41 Kaynak: AA
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