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Şehit Astsubay Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı (2)
6 saat önce
Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:41 Kaynak: AA
Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
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