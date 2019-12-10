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Şehit Astsubay Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı (3)
6 saat önce
Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:42 Kaynak: AA
Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
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