Şehit Astsubay Ethem Demirci'nin ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Şehit Astsubay Ethem Demirci'nin ailesine şehadet haberi verildi

Penc¸e-Kaplan Operasyonu bo¨lgesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Astsubay Ethem Demirci'nin (27) Esenyurt'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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