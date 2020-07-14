Şehit Astsubay Ethem Demirci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Astsubay Ethem Demirci son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Samsun'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci(27), son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Samsun'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci(27), son yolculuğuna uğurlandı.

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Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci, Irak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 12 Temmuz'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demirci burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi. 2 yıldır görev yaptığı ve 6 aylık evli olduğu öğrenilen Şehit Ethem Demirci'nin naaşı aynı gece Amasya Merzifon Havalimanı'na inen uçakla Havza'ya getirildi. Şehidin naaşı konulduğu Havza Devlet Hastanesi morgunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda subay olan ve seferde bulunan kardeşi Seyit Ahmet Demirci'nin katılabilmesi için bir gün bekledi.


Cenaze işlemlerinin de tamamlanmasının ardından şehidin Havza merkezde bulunan Kevser Camisi'ne getirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehit için dualar edildi. Helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı Kocapınar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Şehidin cenazesine Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcı Mehmet Selim Bağlı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, CHP Milletvekili Kemal Zeybek, İyi Parti Milletvekili Bedri Yaşar, Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, askeri ve mülki erkan, ilçe belediye başkanları, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Piyade, Havza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Astsubay Ethem Demirci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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