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Şehit astsubay, gölcük'te gözyaşlarıyla toprağa verildi

1 saat önce

IRAK'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31) cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Şehit astsubay, gölcük'te gözyaşlarıyla toprağa verildi, System.String[]
IRAK'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31) cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.
Şehit Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki baba ocağında alınan helalliğin ardından Değirmendere Merkez Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Astsubay Üstçavuş Tantürk'ün cenazesi, askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı. Cenazede kalabalık, 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, bölücü terör örgütüne tepki gösterdi.
Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesi, Garipler Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.


- Kocaeli
Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:57 Kaynak: DHA
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