Son Dakika Haberleri: Şehit astsubay halisdemir'in boğulan akrabası gözyaşlarıyla uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Şehit astsubay halisdemir'in boğulan akrabası gözyaşlarıyla uğurlandı

36 dakika önce

FETÖ/PDY'nin hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babasının kuzeni Halil Halisdemir (33), Bursa'nın Mudanya ilçesinde girdiği denizde, başını kayalıklara çarptı.

Şehit astsubay halisdemir'in boğulan akrabası gözyaşlarıyla uğurlandı, System.String[]

FETÖ/PDY'nin hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babasının kuzeni Halil Halisdemir (33), Bursa'nın Mudanya ilçesinde girdiği denizde, başını kayalıklara çarptı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Halil Halisdemir'in cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Şehit Ömer Halisdemir'in babasının amcasının oğlu olan Halil Halisdemir, yaşadığı Bursa'dan 8 Eylül'de arkadaşlarıyla birlikte gittiği Mudanya ilçesi Söğütpınar sahilinden denize girdi. TIR şoförlüğü yapan Halil Halisdemir, dalgalı denizde akıntıya kapılıp, başını kayalıklara çarptı. Baygınlık geçiren Halisdemir'i, ihbar üzerine gelen dalgıçlar baygın halde sudan çıkardı. Halisdemir, hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Hastane morguna kaldırılan 3 çocuk babası Halil Halisdemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine getirilen Halil Halisdemir, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ömer Halisdemir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'daki oturma eyleminde HDP'liler ve anneler arasında gerginlik çıktı
Ömer Halisdemir'in yeğeni de kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi 20 yıl önce işlenen cinayete müebbet hapis Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:25:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit astsubay halisdemir'in boğulan akrabası gözyaşlarıyla uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]