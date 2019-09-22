Son Dakika Haberleri: Şehit astsubay hüseyin kutlu, kosova'da anıldı
Son Dakika Dünya Haber

Şehit astsubay hüseyin kutlu, kosova'da anıldı

18 dakika önce

Kosova'da 1999 yılında şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu anıldı.

Şehit astsubay hüseyin kutlu, kosova'da anıldı, System.String[]

Kosova'da 1999 yılında şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu anıldı.

Sırp askerlerinin Kosova'da gerçekleştirmiş olduğu katliam ardından, KFOR Barış Gücü'nde görev yapan ve Sırbistan'ın bıraktığı mayınları temizlemek için Dragaş Bölgesi'nde çalışırken şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu, şehit edilişinin 20'nci ölüm yıldönümünde anıldı.

Sırbistan'ın 1999 yılında Kosova'da uyguladığı katliam ardından NATO'nun müdahalesiyle BM denetimi altına giren Kosova'daki görevli Türk askeri, ilk şehidini Sırpların döşediği mayının patlaması sonucu vermişti. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun anısına, şehit düştüğü Dragaş bölgesinde çok sayıda üst düzey davetlinin katılımıyla yapılan anma törenine, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekilleri Fikrim Damka, Müferra Şinik, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve Kosova ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Marşlarının okunması ardından, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş ve Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Şehit Başçavuş Hüseyin Kutlu anıtına çelenk bıraktılar. Törende bir konuşma yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, Türkiye ile Kosova arasındaki dostluğa değinerek, Şehit Astsubay Hüseyin Kutlu'nun, Kosova halkının barış ve refahı için şehit düştüğünü söyledi. Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın da Kosovalıların Çanakkale Savaşı'nda verdiği şehitleri hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kosova'nın barış ve huzuru için bu topraklarda şehit verdiğini söyledi.

Fotoğraflı

Hüseyin Kutlu, Kosova, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröre 59 şehit veren aşiret mensubu: Babamı 196 kurşunla şehit ettiler
ABD uçağını kaçırıp bir dalgıcı öldüren hava korsanı, 34 yıl sonra yakalandı ABD'nin İran'a 'vuralım ama ses çıkarmayın' mesajı gönderdiği iddiası Suudi Arabistan Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu: Gerekli adımları atacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 15:27:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit astsubay hüseyin kutlu, kosova'da anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]