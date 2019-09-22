Şehit Astsubay Hüseyin Kutlu, Kosova'da anıldı

Enis TABAK, Dragaş, (DHA) - Kosova'da 1999 yılında şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu anıldı.

Sırp askerlerinin Kosova'da gerçekleştirmiş olduğu katliam ardından, KFOR Barış Gücü'nde görev yapan ve Sırbistan'ın bıraktığı mayınları temizlemek için Dragaş Bölgesi'nde çalışırken şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu, şehit edilişinin 20'nci ölüm yıldönümünde anıldı.

Sırbistan'ın 1999 yılında Kosova'da uyguladığı katliam ardından NATO'nun müdahalesiyle BM denetimi altına giren Kosova'daki görevli Türk askeri, ilk şehidini Sırpların döşediği mayının patlaması sonucu vermişti. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun anısına, şehit düştüğü Dragaş bölgesinde çok sayıda üst düzey davetlinin katılımıyla yapılan anma törenine, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekilleri Fikrim Damka, Müferra Şinik, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve Kosova ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Marşlarının okunması ardından, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş ve Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Şehit Başçavuş Hüseyin Kutlu anıtına çelenk bıraktılar. Törende bir konuşma yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, Türkiye ile Kosova arasındaki dostluğa değinerek, Şehit Astsubay Hüseyin Kutlu'nun, Kosova halkının barış ve refahı için şehit düştüğünü söyledi. Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın da Kosovalıların Çanakkale Savaşı'nda verdiği şehitleri hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kosova'nın barış ve huzuru için bu topraklarda şehit verdiğini söyledi.