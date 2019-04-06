Son Dakika Haberleri: Şehit Astsubay Karabakla İçin Anma Töreni

Şehit Astsubay Karabakla İçin Anma Töreni

55 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Karabakla (34) için şehadetinin üçüncü yılında anma töreni düzenlendi.

Şehit Astsubay Karabakla İçin Anma Töreni, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Karabakla (34) için şehadetinin üçüncü yılında anma töreni düzenlendi.


Şehit astsubay Karabakla için Derinkuyu ilçesinde kendi adını taşıyan Selçuk Karabakla Ortaokulu'nda anma töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.


Programda konuşan okul müdürü Fikret Sarı, şehitliğin milletin her bir ferdinin gönlünde yatan arzu olduğunu belirterek, "Allah katında en faziletli ölüm şehitliktir. Bize şehidimizin ardından yakınmak değil dua etmek yakışır. Biz ne seni unuttuk ne de vatana verdiğin hizmeti ruhun şad olsun." dedi.

Okul öğrencilerinin "Şehitler ölmez" adlı gösteriyi sunmasının ardından katılımcılar ilçede şehidin adına kurulan hatıra ormanına fidan dikti.


Anma programına, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, şehidin eşi, çocukları ve yakınları, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:24 Kaynak: AA

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