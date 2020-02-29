Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Son Dakika

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

6 saat önce

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen 29 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç ile İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, kaymakam ve belediye başkanları karşıladı.

Vali Özkan ve beraberindekiler, şehidin ailesine taziyelerini bildirdi.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

Şehidin kardeşi Rukiye Akçadağ, ağabeyini, şapkasıyla tabuta sarılarak "Ağlamayacağız abicim, kimseyi güldürmeyeceğiz." ifadesini kulladı. Şehidin bir kardeşi de naaşı asker selamıyla karşıladı.

Şehidin cenazesinin, yarın tarihi Ulu Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Kahramanmaraş, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, askerimize destek olmak için İdlib'e gitti
İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim Hatay iskenderun'a şehit ateşi düştü Sınırdan bir acı haber daha geldi! 1 askerimiz şehit düştü

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 08:03:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]