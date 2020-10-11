Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Dokumacı'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Şehidin annesi Şerife Dede'nin de ağladığı ve güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Baba Dokumacı, oğlunun ardından "Buraya bu şekilde mi gelecektin. Beni de götür yavrum." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin bir ay sonra evlenmeyi planladığı nişanlısı Hatice Karagöz , şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak bir süre gözyaşı döktü.

Ağrı 'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın cenazesi memleketi Çorum 'un İskilip ilçesinde defnedildi.

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