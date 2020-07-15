Şehit Astsubay Ömer Halisdemir mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir mezarı başında anıldı

15 Temmuz Kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrinde dualarla anıldı.

15 Temmuz Kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrinde dualarla anıldı.

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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Nide Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in mezarına karanfil bırakarak dua etti. Nevşehir Belediye Başkanı Arı ve 15 kişilik Kapadokya Kaplanları Halisdemir'i kabri başında dua etti.


Vali Şimşek, şehit Ömer Halisdemir'in o gece gösterdiği kahramanlık ve cesaretle sadece darbenin seyrini değil ülkenin de kaderini değiştirdiğini söyledi. Halisdemir'in bu nedenle direnişin sembolü haline geldiğini anımsatan Şimşek, "Bundan sonra gerektiği anda da milletimizin bağrından bu tür kahramanlarımız çıkacak ve hainlere asla izin vermeyecektir. Amacımız 15 Temmuz'u unutmamak ve hiçbir zaman unutturmamaktır. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi de şükranla yad ediyorum" dedi.


Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, şehit Ömer Halisdemir'in hemşehrisi olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Niğde olarak onunla ne kadar gurur duysak azdır. Halisdemir, kara gecenin kahramanı oldu. Nevşehir'den başlatılan koşuya biz de Niğde'den katıldık ve buraya kadar koşarak geldik. 15 Temmuz'u unutmayacağız, gelecek nesillere de unutturmayacağız" diye konuştu.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletine kan kusturulmaya çalışıldığını söyleyerek, "Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bu millet sokakları, caddeleri doldurdu ve kendi iradelerine sahip çıktı. Allah, Ömer Halisdemirlerden razı olsun" dedi. - NİĞDE

Ömer Halisdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Astsubay Ömer Halisdemir mezarı başında anıldı - Son Dakika

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