Son Dakika Haberleri: Şehit Astsubay Recep İnce mevlid-i şerifle anıldı
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Şehit Astsubay Recep İnce mevlid-i şerifle anıldı

32 dakika önce

8 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis il merkezinden Hizan İlçesine intikal esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının daha önce yola tuzakladıkları EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce, şahadetinin ikinci...

Şehit Astsubay Recep İnce mevlid-i şerifle anıldı, System.String[]
8 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis il merkezinden Hizan İlçesine intikal esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının daha önce yola tuzakladıkları EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce, şahadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı.

Şehit Astsubay Recep İnce'nin Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesinde isminin verildiği Taziye Evinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Şehit Astsubay Recep İnce olmak üzere tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Şehit Astsubay Recep İnce'nin Köseceli Beldesindeki mezarını ziyaret ederek dua etti.

Vali Aykut Pekmez, şehidin acılı babası Osman İnce, anne Cemile İnce, şehidin kardeşleri ve eşine başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:52 Kaynak: İHA
Recep İnce, Güncel
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