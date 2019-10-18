Şehit astsubay Tevfik Ayhan Gençleşen'in ismi kütüphanede yaşatılacak

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oluşturulan kütüphaneye Şehit Tevfik Ayhan Gençleşen'in ismi verildi.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğinin desteğiyle Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu'nca oluşturulan ve 2016 yılında geçici görevle gittiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Sivaslı Piyade Astsubay Üstçavuş Tevfik Ayhan Gençleşen'in ismi verilen kütüphane açıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde düzenlenen proje kapsamında 41'inci kütüphanenin Trabzon'da açıldığını söyledi.

Ustaoğlu, projenin önemine değinerek, "Vatan, millet, bayrak ve toprak adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin adlarının yaşatıldığı bu tarz projeleri oldukça önemsiyoruz. Gençlerimizi bilgili ve donanımlı şekilde yetiştirmek bizlerin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizi kütüphanelerle buluşturmak için üzerimize düşen tüm sorumlukları yerine getirmeliyiz." dedi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Ustaoğlu, "Kütüphanemiz ilimizde kitap okuma oranının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu güzel projeyi okulumuza kazandıran ve emek harcayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Meltem Kaya da projenin Trabzon'da ilk kez hayata geçirildiğini belirterek, "Kütüphaneyi oluşturarak, açılışını yapmanın gururunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Trabzon Koordinatörü Aynur Özdemir ise şehitlerin isimlerini ülkenin dört bir yanındaki okul veya kurumlarda açılacak kütüphanelerde yaşatmak üzere gönüllülerden oluşan bir grup olduklarını, Türkiye genelinde 40 kütüphane açtıklarını aktardı.

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak da Trabzon'da imam hatip okulundan mezun olduğunu anlatarak, gençlere çok okumaları tavsiyesinde bulundu.

Okul Müdürü Avniye Çelebi de okullarındaki kütüphaneye şehidin isminin verilmesinin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmalar sonrası Vali Ustaoğlu tarafından şehit Gençleşen'in kızı Leman Ece Gençleşen ve eşi Dudu Gençleşen'e plaket verildi. Programda, kütüphanenin yapımında emeği geçen Kaya ile Özdemir'e plaket, Albayrak'a da tablo armağan edildi.

Ardından Leman Ece Gençleşen ve protokol üyeleri, kütüphanenin açılışını yaptı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona eren açılışa çeşitli kurumların müdürleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.