Son dakika... Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Çanakkale'de meydana gelen kazada polis memuru Cihan Türkmenoğlu ile beraber hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43), Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kumluk Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Işık'ın cenazesine Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın , Hava Meydan komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Jandarma Komutanı Barış Ünver ve vatandaşlar katıldı.

BURSA - Çanakkale 'de kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık, Bursa 'nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

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