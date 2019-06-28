Şehit astsubay Tunç'un naaşı baba ocağında

Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden 10 numaralı gözlem noktasına yaptığı saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç, memleketi Ağrı'ya getirildi.

Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden 10 numaralı gözlem noktasına yaptığı saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç, memleketi Ağrı'ya getirildi.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un (29) Türk bayrağına sarılı naaşı Hatay'tan uçakla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na gönderildi.

Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda şehidin karşılanması için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tunç'un naaşı, öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun ettiği duanın ardından Ağrı Belediyesine ait cenaze nakil aracına alındı.

Bekar olan şehidin cenazesi daha sonra bu araç ile götürüldüğü Tutak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehidin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından baba ocağı Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyündeki mezarlığa defnedileceği belirtildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ağrı Vali Vekili Hidayet Sarı, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı Belediye Başkan Vekili Kenan Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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