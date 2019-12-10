Son Dakika Haberleri: ŞEHİT ASTSUBAY ÜST ÇAVUŞ ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLEREK HELALLİK ALINDI
Son Dakika Güncel ŞEHİT ASTSUBAY ÜST ÇAVUŞ ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLEREK HELALLİK ALINDI - Son Dakika

ŞEHİT ASTSUBAY ÜST ÇAVUŞ ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLEREK HELALLİK ALINDI

7 saat önce

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin Bayrampaşa'da bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı.

ŞEHİT ASTSUBAY ÜST ÇAVUŞ ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLEREK HELALLİK ALINDI, System.String[]

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin Bayrampaşa'da bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Şınak'ın Pisikayası Tepesi bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle meydana gelen patlamada şehit olan Bomba Uzmanı Ast subay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi. Şehit evinin bulunduğu sokak Türk Bayraklarıyla donatılmıştı. Çevik'in annesi, kız kardeşleri ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI"

Çevik'in bir yakını, "Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı oradaö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin evin önüne getirilmesi

-Yakınları ile röp.

-Helallik alınması

-Genel ve detay


- İstanbul
Bayrampaşa, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:00 Kaynak: DHA
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