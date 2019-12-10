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Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) naaşı, helallik alınmak üzere Bayrampaşa'daki evine getirildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) naaşı, helallik alınmak üzere Bayrampaşa'daki evine getirildi.

Çevik'in Türk bayrağına sarılı naaşının, Orta Mahallesi Lale Sokak'taki evine getirilişi sırasında, vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Şehit Çevik'in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları gözyaşı döktü.

Duaların okunması ve helalliğin alınmasının ardından cenaze aracı, şehidin naaşını Bakırköy Ataköy 5.Kısım Camisi'ne götürmek üzere yola çıktı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cemil Özdemir ve çok sayıda jandarma personeli de şehit Çevik'in evine geldi.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Bayrampaşa, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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