Şehit astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetinin yerine getirilmesi için kermes düzenlendi - Son Dakika
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Şehit astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetinin yerine getirilmesi için kermes düzenlendi

17.10.2022 11:32

Edirne'de, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetinin yerine getirilmesine katkı amacıyla kermes yapıldı.

Edirne'de, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetinin yerine getirilmesine katkı amacıyla kermes yapıldı.

Ataş'ın "Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın" vasiyeti üzerine Saraçlar Caddesi'nde Belediyenin organizasyonunda "Şehidimize Son Görev" adlı kermes gerçekleştirildi.

Kermesin açılışında konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, etkinliğin her zaman düzenlenen kermeslerden farklı olduğunu, bugün şehidin arzusunu yerine getirdiklerini, şehidin vasiyeti üzerine bu kermesi düzenlediklerini söyledi.

Toprakları vatan yapanların şehitler olduğuna vurgu yapan Gürkan, "Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, 'Ne mutlu Türküm diyene' diyebiliyorsak, işte bu şehitlerimiz sayesinde. Buradan Edirne olarak şehidimizin son arzusunu, son isteğini yerine getirmekten son derece mutlu ve gururluyuz. Çalışma arkadaşlarıma, belediye meclisimize, Emekli Astsubaylar Derneğine, "Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneğine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Ardından Gürkan, şehidin babası Nejat Ataş ile telefonda görüntülü olarak görüştü. Nejat Ataş, şehit oğlunun vasiyeti kapsamında emek sarf eden, çaba gösterenlere teşekkür etti.

Edirne Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ayhan Dinç ise şehidin son arzusunu yerine getirmekten duyduğu gururu dile getirdi.

Edirne Belediyesinde görevli kimyager Gaye Erdoğan da el emeği göz nuruyla hazırladıkları yiyeceklerin satışından elde edilen geliri, şehidin isteği üzerine lösemili çocuklara bağışlayacaklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetinin yerine getirilmesi için kermes düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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