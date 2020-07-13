Şehit astsubayın hayat kurtaran icadı "faydalı model" olarak tescillendi - Son Dakika

Şehit astsubayın hayat kurtaran icadı "faydalı model" olarak tescillendi

Bitlis'te çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün, müdahale ettiği bir askerin kan kaybı nedeniyle ölmesinin ardından geliştirdiği tampon kemer, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "faydalı model" olarak tescillendi.

Bitlis'te çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün, müdahale ettiği bir askerin kan kaybı nedeniyle ölmesinin ardından geliştirdiği tampon kemer, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "faydalı model" olarak tescillendi.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde 2018 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün babası polis memuru Özer Öz, AA muhabirine oğlunun hayalini gerçekleştirmek için önemli bir adım attıklarını anlattı.

Oğlunun askerlik mesleğini çok severek yaptığını ifade eden Öz, şehit olmadan bir yıl önce bir operasyonda yaralanan arkadaşının kan kaybından şehit olması nedeniyle tampon kemer tasarlamaya karar verdiğini belirtti.

Öz, bu olaydan sonra oğlunun izinli olarak İzmir'e geldiğini, yaptığı denemeler sonucu kasıklara bağlanarak ana damarlardan kan geçişini hava basıncı yoluyla kontrol edebilen bir tampon kemer geliştirmeyi başardığını aktardı.

Oğlunun bu tasarımla 2017'de annesinin adına patent başvurusunda bulunduğunu ancak bu süreçte şehadet mertebesine ulaştığını dile getiren Öz, şöyle konuştu:

"Oğlum şehit olduktan sonra tasarladığı tampon kemere patent almak için ben uğraşmaya başladım. Mart ayı itibarıyla faydalı model olarak tescillendi. Evrakları geçen hafta bize ulaştı. O an çok mutlu oldum. Kendisi bu kemeri kırsal bölgelerdeki müdahaleler için düşünmüştü. Belgenin bize ulaşmasının ardından İzmir Ticaret Odası'nın destekleriyle İzmir Tekeli Organize Bölgesi Ticaret Merkezi'ndeki bir Ar-Ge merkeziyle görüştük. Tampon kemerin hem manuel hem de dijitalini yapmak için çalışmaya başlayacağız. İlk planda 100 tane üretmek istiyoruz. İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarına göndereceğiz."

"Maddi beklentim yok"

Kemerin özellikle ambulans gelinceye kadar yapılan ilk müdahalelerde hayat kurtarıcı özelliklerinin bulunduğuna işaret eden Öz, bu işten maddi bir beklentisinin olmadığına dikkati çekti.

Baba Öz, "Elde edileceğimiz gelirle oğlum adına bir okul, cami yaptırabiliriz ya da öğrencilere burs verebiliriz. Bu çalışmadan bir liralık beklentimiz yok. Yeter ki oğlumuzun adı yaşasın, bundan bir kişi fayda görsün, bizim tek amacımız bu." diye konuştu.

Faydalı model tescilinde tasarımın "Turnike Kemer" olarak geçtiğini, bunu "Şehidim Turnike Kemer" olarak değiştirmek istediğini dile getiren Öz, bu ürüne her baktığında oğlunun hatırladığını ve onunla gurur duyduğunu anlattı.

Baba Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evladım, operasyon sırasında bir arkadaşını kurtaramadı ama rahmetli olduktan sonra bıraktığı eserler belki yüzlerce binlerce polis, asker ve vatandaşımıza faydalı olacak. Ben bir baba olarak bu hayat kurtaran kemerin üretilmesi için elimden ne gelirse yapacağım."

Öte yandan şehit oğulları için evlerinde anı köşesi oluşturan Öz Ailesi, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün tasarladığı ilk tampon kemeri de burada sergiliyor.

Jandarma, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:40 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit astsubayın hayat kurtaran icadı 'faydalı model' olarak tescillendi - Son Dakika
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