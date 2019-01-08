Son Dakika Haberleri: Şehit Astsubayın İsmi Lapseki'de Sokağa Verildi

Şehit Astsubayın İsmi Lapseki'de Sokağa Verildi

2 saat önce

Şehit astsubay Süleyman Emin Önal'ın ismi Lapseki'de bir sokağa verildi.

Şehit Astsubayın İsmi Lapseki'de Sokağa Verildi, System.String[]
Şehit astsubay Süleyman Emin Önal'ın ismi Lapseki'de bir sokağa verildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 2019'un ilk belediye meclis toplantısında 1982 yılında Eskişehir 1. Ana Jet Üst Komutanlığında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Süleyman Emin Önal'ın isminin ilçede bir sokağa verilmesi konusunda üyelere teklif sundu.

Meclis üyelerinin kabul oyunu alan öneri sonucunda Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 12 Eylül sokağının ismi değiştirilerek "Şehit Süleyman Emin Önal" oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:15 Kaynak: AA

Eyüp Yılmaz, Lapseki, Güncel
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