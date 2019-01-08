Şehit Astsubayın İsmi Lapseki'de Sokağa Verildi

Şehit astsubay Süleyman Emin Önal'ın ismi Lapseki'de bir sokağa verildi.

Şehit astsubay Süleyman Emin Önal'ın ismi Lapseki'de bir sokağa verildi.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 2019'un ilk belediye meclis toplantısında 1982 yılında Eskişehir 1. Ana Jet Üst Komutanlığında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Süleyman Emin Önal'ın isminin ilçede bir sokağa verilmesi konusunda üyelere teklif sundu.



Meclis üyelerinin kabul oyunu alan öneri sonucunda Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 12 Eylül sokağının ismi değiştirilerek "Şehit Süleyman Emin Önal" oldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan: 'Bay Kemal Geçemez' Diye Vasiyet Bırakabilirim

Eren Erdem Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararına Tepki Gösteren Baba Hasan Erdem İşten Çıkarıldı

Palu Ailesiyle İlgili Bomba İddia: Ablam Tuncer'e İlaç Verip Tecavüz Etti

Son Dakika! Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor