Şehit Atakan Arslan'ın baba ocağında helallik alındı - Son Dakika

- Şehit Atakan Arslan'ın baba ocağında helallik alındı

SAMSUN - Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın cenaze töreni öncesinde Samsun'daki baba ocağının önüne getirilip dua edildi ve helallik alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaşması esnasında şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan yaralandı ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi dün gece askeri uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanına getirildi.

31 yaşındaki Atakan Arslan'ın 2 yıldır Diyarbakır'da görev yaptığı evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi bugün helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki baba evinin önünde şehit polis memuru için dua edildi ve helallik alındı. Şehidin eşi Gözde Arslan tabuta sarılarak uğurladı.

Cenaze, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çarşamba ilçesine yola çıktı. Şehit Arslan, Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Şehidin cenazesini baba evinde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve çok sayıda vatandaş karşılayarak dualar etti.