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Şehit ateşi Adıyaman'a düştü

1 saat önce

FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen düzenlediği havan saldırısında şehit olan iki askerden Piyade Onbaşı Çavuş Mesut Çelik'in (28) acı haberi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehit ateşi Adıyaman'a düştü, System.String[]

FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen düzenlediği havan saldırısında şehit olan iki askerden Piyade Onbaşı Çavuş Mesut Çelik'in (28) acı haberi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda, teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Çavuş Mesut Çelik'in şehadet haberi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Baba Abubekir Çelik ile anne Hanım Çelik'e, oğullarının şehit olduğu haberini, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ ile askeri yetkililer iletti. Acı haber üzerine ailenin yakınları eve akın ederken, ev ile mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Çelik'in 5 kardeşin 2'ncisi olduğu, Hatay'dan geçici görev ile Barış Pınar Harekatı'na katıldığı öğrenildi.

Şehit Mesut Çelik'in cenazesinin Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacağı bildirilirken, cenazenin yarın öğle vakti düzenlenecek törenle Çelikhan'da toprağa verileceği öğrenildi.


Mesut Çelik, Çelikhan, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:19 Kaynak: DHA
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