Son Dakika Haberleri: Şehit ateşi Ahlat'a düştü
Son Dakika 3. Sayfa Şehit ateşi Ahlat'a düştü

Şehit ateşi Ahlat'a düştü

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen askerin acı haberi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ailesine verildi.

Şehit ateşi Ahlat'a düştü, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen askerin acı haberi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ailesine verildi.


Çaldıran'ın Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere, saat 22.00-22.15 sularında İran sınırından teröristler tarafından ateş açılması sonucu Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, 2 asker ise yaralandı. Şehit Öztürk'ün acı haberi, Ahlat ilçesinin Kulaksız Mahallesi'ndeki ailesine bildirildi. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla süslenirken, evli ve 1 çocuk babası olan Şehit Öztürk için cuma namazı sonrası ilçede tören yapılması bekleniyor. - BİTLİS

Çaldıran, Bitlis, Ahlat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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