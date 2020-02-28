ŞEHİT ATEŞİ BAĞCILAR'A DÜŞTÜ - Son Dakika
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ŞEHİT ATEŞİ BAĞCILAR'A DÜŞTÜ

6 saat önce

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü.

ŞEHİT ATEŞİ BAĞCILAR'A DÜŞTÜ, System.String[]

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü. Alpaslan'ın Bağcılar'da bulunan evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Alpaslan için dua okundu.  Şehidin babası İbrahim Alpaslan, "Vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun, gururluyuz, kendimizi zor tutuyoruz ama gururluyuz. Düşmanı sevindirmeyeceğiz, yeneceğiz bunları da, vatan sağ olsun. En son 2-3 hafta önce konuştuk, 'Beni merak etmeyin iyiyim' dedi." diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı Alpaslan annesi Latifa Alpaslan ve kız kardeşleri Berivan ve Dilan ise evde taziyeleri kabul etti.  Şehit Alpaslan'ın ailesinin isteği üzerine İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehit evinden görüntüler

-Baba Alpaslan ile röportaj

-Şehidin fotoğrafları

-Detaylar


- İstanbul
Bağcılar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:47 Kaynak: DHA
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