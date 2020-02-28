Şehit ateşi bağcılar'a düştü - Son Dakika
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Şehit ateşi bağcılar'a düştü

7 saat önce

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü.

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü. Alpaslan'ın Bağcılar'da bulunan evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Alpaslan için dua okundu. Şehidin babası İbrahim Alpaslan, "Vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun, gururluyuz, kendimizi zor tutuyoruz ama gururluyuz. Düşmanı sevindirmeyeceğiz, yeneceğiz bunları da, vatan sağ olsun. En son 2-3 hafta önce konuştuk, 'Beni merak etmeyin iyiyim' dedi." diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı Alpaslan annesi Latifa Alpaslan ve kız kardeşleri Berivan ve Dilan ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Alpaslan'ın ailesinin isteği üzerine İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit ateşi bağcılar'a düştü

Bağcılar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:00 Kaynak: DHA
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