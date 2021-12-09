Şehit ateşi Denizli'yi de yaktı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ailesi Denizli'de yaşayan Uzman Çavuş Ali Sarı ve 2 kahraman asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklanan şehit haberi Denizli'yi de yaktı. Merkezefendi ilçesinde bağlı Yenişehir Mahallesinde ikamet eden eşi, Uzman Çavuş Ali Sarı'nın şehitlik haberinin ardından Memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesine yola çıktı. Denizli protokolü, gelen haberin ardından acılı eşi evinde ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Sarının 3 ve 6 yaşlarında 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ